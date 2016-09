kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Ratskeller Reinickendorf", Berlin D 2016 2016-10-02 13:05 HDTV Merken Zur Wochenmitte entführt Inhaber Markus Assemacher (41) in seinen "Ratskeller Reinickendorf". Im urigen Gewölbekeller des Rathauses wartet eine gutbürgerliche Küche auf die Gastronomen. Mit Hilfe seines Chefkochs möchte Markus zeigen, wie deutsche Küche schmecken muss. Ob er mit einem meterlangen Fleischspieß einen bleibenden Eindruck hinterlässt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?