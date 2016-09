kabel eins 11:15 bis 12:10 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der Fremde USA 2006 2016-09-22 06:45 HDTV Merken Ken und Leah sind glücklich verheiratet. Da er ein begeisterter Jäger ist, verbringt er fast jedes Wochenende auf Jagdausflügen. Doch dann verschwindet Leah eines Tages spurlos. Jack macht eine Entdeckung: Leah vermutete, dass ihr Mann ein Mörder war In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Meeghan Holaway (Leah Robinson) Originaltitel: Without a Trace Regie: John F. Showalter Drehbuch: Hank Steinberg, Jan Nash Kamera: John B. Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6