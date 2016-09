kabel eins 09:30 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Frau über Bord USA 2013 16:9 HDTV Merken Die reiche Elise Vogelsong wird tot aufgefunden. In erster Linie hatte wohl Elises Neffe Curtis ein Motiv, doch es gibt auch weitere Verdächtige. War es vielleicht sogar ihr Leibarzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Tacey Adams (Lissie Calhoun) Mariette Hartley (Elise Vogelsong) Originaltitel: The Mentalist Regie: Geary McLeod Drehbuch: Eoghan Mahony, Bruno Heller Kamera: Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

