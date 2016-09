kabel eins 06:50 bis 07:40 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Gewinner und Verlierer USA 2006 HDTV Merken Vor einigen Jahren war Andy in Tokio stationiert. Als dort in einer Bar die junge Kimiko vergewaltigt wurde, gerieten mehrere Soldaten und auch Andy unter Verdacht. Obwohl er zuerst die Tat leugnete, gestand er am nächsten Tag freiwillig die Vergewaltigung. Niemand weiß, ob der Marine tatsächlich der Täter ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Matt Lagan (Doug Bryant) Scott Holroyd (Andy Reynolds) Originaltitel: Without a Trace Regie: Martha Mitchell Drehbuch: David H. Goodman Kamera: John Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6

