SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Nicht vergangen, nicht vergessen USA 1986 Merken Lieutenant Kale steht kurz vor der Pensionierung, doch auf seiner Abschiedsfeier kündigt er an, dass er erst noch einen zehn Jahre zurückliegenden Mordfall aufklären möchte. Das Opfer damals: Bezirksanwalt Lowell Dixon, der obskuren Immobiliengeschäften nachspürte. An den Immobiliengeschäften war seinerzeit auch Seth beteiligt; ihn und seine ehemaligen Kumpels will Kale nun mit einer raffinierten Einschüchterungsmethode zum Geständnis zwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Lloyd Bochner (Dr. Terence Mayhew) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) J.D. Cannon (Sheriff McCoy) Don DeFore (Jake Sanford) Pat Hingle (Barney Kale) Hayley Mills (Cynthia Tate) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Robert Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6