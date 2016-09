BR Fernsehen 01:20 bis 02:50 Drama Wie ein Stern am Himmel D 2010 Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Marlen und ihr Mann Henning wollen ein Mädchen aus Chile adoptieren. Der dort zuständige Richter will erst in einigen Wochen über den Antrag der Adoption der siebenjährigen Araceli entscheiden. Die Kleine ist Marlen längst ans Herz gewachsen, als das Kind plötzlich schwer erkrankt und sie auf Medikamente nicht anspricht. Bei der Suche nach einem Gegenmittel kommt Marlen den Machenschaften eines skrupellosen Lachszüchters auf die Schliche. Die medizinisch-technische Assistentin Marlen und ihr Mann Henning sind glücklich verheiratet, können aber keine eigenen Kinder bekommen. Das Paar entschließt sich zur Adoption eines chilenischen Mädchens und bricht voller Hoffnungen nach Puerto Montt auf, wo das Kind in einem Waisenhaus lebt. Die Kontaktaufnahme mit dem verschlossenen Mädchen erweist sich schwieriger als gedacht. Als das Eis endlich bricht, schockt ein dramatischer Zwischenfall die glücklichen Adoptiveltern: Araceli und die übrigen Kinder des Waisenhauses werden mit Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert. Was die Heimleiterin für eine Erkältung hielt, erweist sich als Hirnhautentzündung. Da die verabreichten Antibiotika aus unerfindlichen Gründen nicht wirken, schweben die Kinder in Lebensgefahr. Als erfahrene Labortechnikerin findet Marlen schließlich den Grund für die Resistenz des Erregers heraus: Im Heim stand regelmäßig Lachs auf der Speisekarte, der mit hohen Dosen Antibiotika belastet ist. Für ein wirksames Gegenmittel braucht Marlen einen dieser Fische von der Lachsfarm des reichen Ignatio Orotava Fuertu. Doch der einflussreiche Züchter weigert sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Marlen Born) David C. Bunners (Henning Born) Luca Zamperoni (Dr. Juan Alcantara Feren) Franziska Walser (Señora Sophia) Sabine Vitua (Señora Picotta) Lilli Geber (Araceli) César Caillet (Ignatio Orotava Fuertu) Originaltitel: Wie ein Stern am Himmel Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Natja Brunckhorst, Jacqueline Tillmann Kamera: Rolf Greim Musik: Joe Mubare Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 298 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 103 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 88 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 53 Min.