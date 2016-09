BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Schuld und Sühne D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Rüdiger Frenzen kommt mit starken Schmerzen in die Sachsenklink. Vor einem Jahr hatte er einen Unfall mit einer Fraktur in Hüftnähe. Seitdem quälen ihn heftige Schmerzen. Seine Frau ist fest davon überzeugt, dass bei der Operation ein Kunstfehler passiert ist. Da die beiden unter starkem finanziellen Druck stehen und die Raten für ihr Haus nicht mehr aufbringen können, knüpfen sie grosse Hoffnungen an einen Kunstfehlerprozess, an dessen Ende ein hohes Schmerzensgeld stehen soll. Susanne Frenzen beauftragt einen Anwalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Konstantin Graudus (Rüdiger Frenzen) Anka Baier (Susanne Frenzen) Klaus Mikoleit (Dr. Wilhelm Mertens) Tom Pauls (Ottmar Wolf) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Andreas Püschel Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia