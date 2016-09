SAT.1 Gold 01:20 bis 02:05 Magazin Wunderwelt Wissen Die Welt in Deutschland: China / Crazy USA / Intelligenz-Mythen / Der Elite-Wachhund / Butter D 2016 Merken Die Welt in Deutschland: China / Crazy USA / Intelligenz-Mythen / Der Elite-Wachhund / Butter In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Mürau Originaltitel: Wunderwelt Wissen