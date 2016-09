SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Tierischer Kronzeuge Tierischer Kronzeuge D 2007 2016-09-22 06:25 Merken Die Kommissare Rietz und Grass finden bei einem Ausflug an einen See einen herrenlosen Hund. Aufgrund des Hundehalsbandes ist die Halterin schnell ermittelt. Doch die Journalistin ist seit einigen Tagen verschwunden. Die Kommissare lassen den See von Tauchern absuchen. Sie finden die Leiche der jungen Frau. Die Journalistin war bereits tot, als ihr Wagen in den See fuhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz