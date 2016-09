SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die letzte Mahlzeit USA 1986 2016-09-22 13:30 Merken Victoria, Jessicas Nichte, bestreitet den gemeinsamen Lebensunterhalt für sich und ihren arbeitslosen Mann Howard erfolgreich in einer Werbeagentur. Als sie jedoch ihr Chef Larry Kinkaid darum bittet, mit einem Kunden nicht nur zu essen, sondern auch mit ihm auszugehen, lehnt Victoria entsetzt ab und kündigt. Wenig später wird Larry tot in seinem Büro aufgefunden - und Victoria verhaftet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Warren Berlinger (Jim Ingram) Jeff Conaway (Howard Griffin) Genie Francis (Victoria Brandon Griffin) Richard Kline (Larry Kinkaid) Peter Haskell (Leland Biddle) Bill Macy (Myron Kinkaid) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Emil Oster Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6