SAT.1 Gold 15:10 bis 16:05 Krimiserie Diagnose: Mord Das Gutachten USA 1998 2016-09-22 10:55 Bei einem Ausflug in die Berge verschwindet Jesse spurlos. Eine fieberhafte Suche beginnt, die jedoch zunächst ergebnislos verläuft. Erst nach fünf langen Tagen wird Jesse gefunden - er ist blutüberströmt und kann sich an nichts mehr erinnern, was innerhalb dieser Zeit geschehen ist. Außerdem scheint er an Halluzinationen zu leiden. Weil Jesse nicht einmal Dr. Mark Sloan und dessen Sohn Steve vertraut, ist eine Diagnose außerordentlich schwierig. Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Walter Koenig (Schattenmann) George Takei (Regierungsmitglied) Majel Barrett (Gruppenleiterin) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Bruce Seth Green Drehbuch: J. Larry Carroll, David Carren Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis, Joel Goldsmith