sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Familienbande USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken Zoe und Joel wollen zusammenziehen, doch erst muss eine passende Immobilie her. Zoe hat bereits etwas gefunden und stellt auch noch fest, dass es der Familie ihres verstorbenen leiblichen Vaters gehört In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: James Hayman Drehbuch: Dan Steele Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman