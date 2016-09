sixx 13:15 bis 13:45 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Dream Dress or Bust USA 2010 2016-09-24 12:25 Merken Braut Kaitlin kommt mit gleich zwei frohen Botschaften in Loris Boutique: Der langersehnte Heiratsantrag ist da und ihre Brüste sind dank einer Schönheits-OP nun endlich so groß, wie sie es sich gewünscht hat. Doch ihr üppiger Vorbau macht die Suche nach dem Traumkleid nicht einfacher. Unterdessen kämpft Braut Jessica mit ihrem Vater, einem Pfarrer. Der konservative Geistliche befürchtet, dass seine Tochter zu viel Haut zeigen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta