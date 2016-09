sixx 05:30 bis 06:15 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Sein und Schein USA 2000 Merken Buffy will herausfinden, warum es ihrer Mutter schlecht geht. Die Ärzte können ihr nicht helfen, also geht Buffy davon aus, dass die böse Seite ihre Mutter vernichten will In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Anthony Head (Mr. Giles) Marc Blucas (Riley Finn) Emma Caulfield (Anya Emerson) James Marsters (Spike) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: David Solomon Drehbuch: Joss Whedon, Douglas Petrie Kamera: Michael E. Gershman Musik: Thomas Wanker Altersempfehlung: ab 6

