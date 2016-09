kabel1 classics 00:45 bis 02:15 Komödie Der Volltreffer USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der abenteuerlustige Student Gibson will in den Ferien noch eine Menge erleben, bevor die Uni wieder losgeht. Vor allem will er so viele Frauen wie möglich abschleppen. Er schnappt sich die nächste Mitfahrgelegenheit Richtung Kalifornien, um es so richtig krachen zu lassen. Auf der Rückbank sitzt jedoch seine prüde Studienkollegin Alison. Auf der Fahrt geraten die beiden von einem Streit in den anderen - doch heißt es nicht: "Was sich liebt, das neckt sich"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Walter "Gib" Gibson) Daphne Zuniga (Alison Bradbury) Anthony Edwards (Lance) Tim Robbins (Gary Cooper) Boyd Gaines (Jason) Viveca Lindfors (Professor Taub) Lisa Jane Persky (Mary Ann Webster) Originaltitel: The Sure Thing Regie: Rob Reiner Drehbuch: Steven L. Bloom, Jonathan Roberts Kamera: Robert Elswit Musik: Tom Scott Altersempfehlung: ab 12

