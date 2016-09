kabel1 classics 19:45 bis 20:15 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Ein Engel auf Erden USA 1988 Merken Monas tote Schwägerin Laura steht vor der Himmelspforte und begehrt Einlass. Petrus sieht sich Videobänder von ihr an und findet einen dunklen Fleck in Lauras Leben: Sie hat die Hochzeitseinladung verschwinden lassen, die ihr Mann Archie an seine Schwester Mona adressiert hat. Nur unter einer Bedingung kommt Laura nun in den Himmel: Archie und Mona müssen sich versöhnen. Laura ruft also mit Archies Stimme bei Tony an und lädt die ganze Familie über Weihnachten nach Maine ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Christina Pickles (Laura) I.M. Hobson (Petrus) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Dawn Aldredge, Marion C. Freeman Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft