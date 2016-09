kabel1 classics 09:20 bis 09:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Es ist nie zu spät USA 1988 Merken Tony stöbert auf dem Dachboden in den alten Sachen und entdeckt dabei auch Dinge, die ihn an seinen Großvater erinnern. Der hatte sich einst nichts sehnlicher gewünscht, als amerikanischer Staatsbürger zu werden. Und ausgerechnet ein Schlingel namens Tony hatte das mit seinen Streichen seinerzeit verhindert. Nun möchte Tony seinem Großvater diesen Wunsch posthum erfüllen. Tony stellt vor Gericht den Antrag - um dann mit einer wahrhaft herzergreifenden Geschichte loszulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Thomas Ian Nicholas (Tony als Kind) Kenny Morrison (Tony als Teenager) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Ken Cinnamon, Karen Wengrod Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft

