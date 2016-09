kabel1 classics 06:35 bis 08:55 Komödie Tschitty Tschitty Bäng Bäng GB 1968 Nach dem Märchenbuch von Ian Fleming 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Erfinder Caractacus Potts bereitet seinen Kindern Jemima und Jeremy eine Riesenfreude, als er ihnen einen eigenhändig aufgemotzten Rennwagen präsentiert. Während ihres ersten Ausflugs mit dem neuen Automobil lernen die drei eine sympathische Dame namens Miss Truly Scrumptious kennen. Dank der blühenden Fantasie von Mr. Potts verwandelt sich die Karre in ein fliegendes Wundermobil und bringt die Truppe in ein Märchenreich, wo zahlreiche Abenteuer auf sie warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Caractacus Potts) Sally Ann Howes (Truly Scrumptious) Lionel Jeffries (Opa Potts) Gert Fröbe (Baron Bomburst) Anna Quayle (Baronin Bomburst) Benny Hill (Spielzeugmacher) James Robertson Justice (Lord Scrumptious) Originaltitel: Chitty Chitty Bang Bang Regie: Ken Hughes Drehbuch: Roald Dahl, Ken Hughes, Richard Maibaum Kamera: Christopher Challis Musik: Richard M. Sherman, Robert B. Sherman Altersempfehlung: ab 6

