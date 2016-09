Hessen 03:20 bis 04:05 Magazin MEX. das marktmagazin Wie Apple & Co. bei Reparaturen abkassieren D 2016 2016-09-25 17:15 Live TV Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Wie Apple & Co. bei Reparaturen abkassieren". Wehe, wenn die Garantie abgelaufen ist und dann das iPhone schlapp macht. Bei den großen Handyherstellern sind Reparaturen exorbitant teuer. So kassieren Apple, Samsung & Co. bei ihren Kunden doppelt ab. Dabei gibt es längst günstige Alternativen. Kleine Reparaturläden sind die Alternative zu den großen. Wie gut aber ist deren Arbeit, und wie viel günstiger stellt sich der Kunde dabei am Ende? Der Handy-Reparatur-Check - ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin