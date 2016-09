Hessen 14:30 bis 16:00 Familienfilm Unser Pappa - Herzenswünsche D 2004 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Seit fünf Jahren ist der Landwirt und ehemalige Arzt Achim Hagenau nun mit seiner Hofnachbarin Bärbel Ramsbächle verheiratet. Als Achim jedoch erfährt, dass Bärbel heimlich einen Umzug nach Stuttgart vorbereitet, weil sie um die Gesundheit ihres umtriebigen Mannes fürchtet, kommt es zu einer schweren Ehekrise. Achim hat nämlich ganz andere Pläne. Er will aus Bärbels Bauernhof einen "Gnadenhof" für alte Tiere machen - sehr zum Ärger seines Schwagers, einem skrupellosen Viehgroßhändler. Seinen eigenen Hof will Achim seinem "Beinahe-Schwiegersohn" Boris und dessen Familie überschreiben. Das sorgt bei Achims zahlreichen Kindern natürlich für Aufruhr. "Unser Pappa - Herzenswünsche" ist die Fortsetzung des erfolgreichen Zweiteilers "Unser Pappa". In der Hauptrolle ist abermals Dieter Pfaff zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Pfaff (Achim Hagenau) Arndt Schwering-Sohnrey (Boris) Katharina Wackernagel (Anna Hagenau) Tatjana Blacher (Bärbel Ramsbächle) Steffen Groth (Arnulf Hagenau) Mareike Lindenmeyer (Vera) Maximilian Pfaff (Achim Hagenau jr.) Originaltitel: Unser Pappa - Herzenswünsche Regie: Ilse Hofmann Drehbuch: Johannes Reben Kamera: Hans Grimmelmann Musik: Frank Wulff, Hinrich Dageföhr