Hessen 13:05 bis 14:30 Komödie Die Rosenkrieger D 2002 Elvira Kupfer ist Spezialistin für Ehescheidungen, doch diesmal soll die Rechtsanwältin entgegen ihrer Profession ein junges Liebesglück retten. Stefan, der Neffe ihres Kanzleichefs Maertens, hat sich durch eine Notlüge in die Bredouille gebracht und muss seiner jungen Gattin Julia dringend eine perfekte Mutter präsentieren. Elvira übernimmt die Rolle nur ungern, doch wider Erwarten meistert sie ihre Aufgabe recht glaubhaft. Als ausgerechnet ihr verhasster Kollege Millosch als ihr Mustergatte auftritt, droht die prekäre Inszenierung zu platzen. - "Die Rosenkrieger" ist eine pfiffige Verwechslungskomödie mit Jutta Speidel, Gunter Berger und Dietmar Schönherr in den Hauptrollen. Schauspieler: Jutta Speidel (Elvira Kupfer) Gunter Berger (Dr. Stefan "Millosch" Milloschinsky) Dietmar Schönherr (Dr. Friedrich Maertens) George Lenz (Thomas Müller) Birgit Bockmann (Mitarbeiterin im Fotogeschäft) Julia Brendler (Julia Müller) Daniela Ziegler (Anna König) Originaltitel: Die Rosenkrieger Regie: Ulrich Stark Drehbuch: Ulrich del Mestre Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks Musik: Birger Heymann Altersempfehlung: ab 6