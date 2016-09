Hessen 11:25 bis 12:15 Telenovela Rote Rosen Folge: 2276 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Zurück aus New York verhindert Sydney im letzten Moment, dass Gunter das "Drei Könige" an Mielitzer verkauft. Und sie gesteht, dass sie Mathis nicht aus dem Kopf bekommt und sich nach einer Annäherung sehnt. Doch Mathis reagiert kühl. Sydney vermutet, er könnte glauben, sie sei wieder mit ihrem Mann Jeff zusammen. Sie will das Missverständnis aufklären - und beobachtet fassungslos einen Kuss von Mathis und Tina - Ben und Dennis nähern sich weiter an. Doch als Ben arglos anbietet, Dennis beim Motorradführerschein finanziell zu unterstützen, fühlt sich Dennis erneut bevormundet und zieht sich zurück. Er braucht keinen Vater! Hannes freut sich, dass Erika nun doch mit ihm in eine WG ziehen will. Das Haus, das Erika dafür im Auge hat, gefällt auch ihm sehr gut. Die Besitzerin ist kürzlich verstorben, doch die Erben sind nicht zu ermitteln. Da stellt sich heraus, aus ausgerechnet Torben diese zu vertreten scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Franke (Merle) Claus Dieter Clausnitzer (Hannes) Maria Fuchs (Carla) Joachim Kretzer (Torben) Laura Preiss (Vicky) Jelena Mitschke (Britta) Hakim-Michael Meziani (Ben) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Julia Peters, Patrik Fichte Drehbuch: Martina Müller Kamera: Till Sündermann, Rainer Nolte Musik: Tunepool