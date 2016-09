Spiegel TV Wissen 22:35 bis 23:20 Reportage Die Reportage Auf den Spuren der Umweltsünder - Unterwegs mit der Müllpolizei D 2015 Merken Auf den Spuren der Umweltsünder: Fast eine halbe Tonne Haushaltsmüll produziert jeder Bürger jährlich in Deutschland. Viele entsorgen ihren Abfall illegal, auf der Straße oder in der Natur. Mülldetektive der Stadtreinigung suchen im Unrat der Übeltäter nach Hinweisen auf die illegalen Entsorger. In großen Städten haben sogenannte "Waste Watcher" den Kampf für Sauberkeit aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage