MDR 00:25 bis 02:25 Show Highfield-Festival 2016 Die Highlights Die Highlights (2/3) D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In den 18 Jahren seines Bestehens hat sich das Highfield-Festival zum wichtigsten Indie-Rock-Event in den neuen Bundesländern gemausert. Stand es 1998 noch für Indie-Rock der härteren Gangart und Punkrock, hat es sich über die Jahre immer mehr Genres geöffnet, darunter auch Singer/Songwriter-Sounds, Pop und HipHop. Gleichzeitig hat sich das Festival ständig vergrößert und ist mittlerweile bei über 35.000 Besuchern angelangt. Das ist Rekord! Zunächst am Standort Hohenfelden in Thüringen gelegen, findet das Highfield seit 2010 am Störmthaler See in Sachsen statt. Hier erwarten die Festivalbesucher ein See mit großem Sandstrand, ein Riesenrad und jede Menge gute (Rock-)musik. Über 40 nationale und internationale Bands traten in diesem Jahr auf. Wir präsentieren wieder die Creme de la Creme des Festivals. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Highfield-Festival 2016

