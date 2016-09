MDR 23:40 bis 00:25 Show Comedy mit Karsten D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Hauptsache witzig und ein bisschen klug! So sagen sich Julius Fischer und Christian Meyer vom Fuck Hornisschen Orchestra und laden auch in Folge sieben eine handverlesene Reihe lustiger Menschen aus dem deutschsprachigen Raum ein, damit diese uns zum Lachen bringen ... alle außer Karsten. Die beiden tief verbundenen Kampfhähne haben sich auch in der dritten Staffel zusammengerauft, um uns an ihrem ganz besonderen Humor teilhaben zu lassen. Diesmal gibt es was zu feiern. Die 25. Folge "Comedy mit Karsten"! Neben etwas Konfetti sind auch der "Talentmän" und die wunderbare "Zoap" aus dem Zoo in Halle mit von der Partie. Wir freuen uns jetzt schon diebisch auf den deutschen Meister im Poetry Slam Lars Ruppel, den Leipziger Kabarettisten Claudius Bruns, den Sieger des Newcomerpreises der "Humorzone" Alain Frei und aus dem "Heute-Show"-Ensemble ist Lutz van der Horst zu Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julius Fischer, Christian Meyer Gäste: Gäste: Lars Ruppel (Poetry-Slammer), Claudius Bruns (Leipziger Kabarettist), Alain Frei (Sieger des Newcomerpreises der "Humorzone"), Lutz van der Horst Originaltitel: Comedy mit Karsten