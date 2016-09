MDR 22:10 bis 23:38 Krimi Polizeiruf 110 Mama kommt bald wieder D 2003 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Halle. Hinter einem der Fenster ist für einen Moment ein Kind zu sehen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr rettet Hauptkommissar Schneider zwei kleine Jungen aus der brennenden Wohnung. Für den dreijährigen Mike kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Hauptkommissar Schneider konnte ihn nur noch tot aus den Flammen bergen. Das Ergebnis der Obduktion erschüttert die Hauptkommissare Schmücke und Schneider zutiefst. Der kleine Junge ist qualvoll verhungert. Mike und Torsten waren mindestens zwei Wochen in der Wohnung eingesperrt, alleingelassen, mit zu wenig Lebensmitteln. Wie kann eine Mutter nur so etwas tun? Wollte sie ihre Kinder auf so grausame Weise loswerden? Und warum hat keiner der Nachbarn etwas bemerkt? Die Fahndung nach der alleinerziehenden Mutter läuft auf Hochtouren. u. a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Herbert Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Herbert Schneider) Marie Gruber (Rosamunde Weigand) Siegfried Voß (Ackermann) Cornelia Schmaus (Carola Rosemeyer) Hansjürgen Hürrig (Bernd Rosemeyer) Ulrike Mai (Johanna Schade) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Lutz Schön Kamera: Hartmut Lange Musik: Markus Lonardoni