Charlotte, Anfang 70, führt mit viel Energie seit dem Tod ihres Mannes das familieneigene Unternehmen. Neuerdings aber vergisst sie Termine, bringt Dinge durcheinander und kann sich nicht einmal an die Namen ihrer Enkel erinnern. Allein die Lebenspartnerin ihres Sohnes Markus spricht aus, was niemand eingestehen will: Charlotte leidet an Demenz. Doch obwohl sie selbst spürt, dass etwas mit ihr nicht stimmt, lehnt die stolze Frau jede Hilfe ab. Charlotte Brüggemann (Christiane Hörbiger) kann man guten Gewissens eine "Powerfrau" nennen: Seit dem Tod ihres Mannes leitet sie die familieneigene Firma für luxuriöse Fertighäuser, und auch mit Anfang 70 denkt die ebenso attraktive wie resolute Dame nicht an Ruhestand. Obwohl ihr Sohn Markus (Oliver Mommsen) als Co-Inhaber gerne mehr Verantwortung tragen würde, hält Charlotte die Zügel fest in der Hand - wenn da nicht diese Aussetzer wären, die ihr seit Neuestem zu schaffen machen. Es beginnt mit Kleinigkeiten, die man noch amüsant finden kann: Mal steigt Charlotte in ein falsches Auto, mal kommt sie in Hauspantoffeln ins Büro. Doch es wird schlimmer. Immer öfter kann sie sich nicht mehr an alltägliche Begriffe erinnern, weiß bei Konferenzen plötzlich nicht mehr, worum es eigentlich geht, und fühlt sich in der Firma von allen Seiten hintergangen. Doch obwohl Charlotte sehr genau spürt, dass sie ihre Vergesslichkeit und ihre Aussetzer nicht nur dem Alter zuschreiben kann, verdrängt sie das Problem. Mit viel Mühe gelingt es ihr, ihre Umwelt über ihren Zustand hinwegzutäuschen. Ihr Sohn Markus und ihre ebenfalls erwachsene Tochter Sandra (Jeanette Hain) bemerken zwar die Veränderungen, wollen die Situation aber zunächst nicht wahrhaben. Erst Markus' neue Lebensgefährtin, die ausgebildete Krankenschwester Katrin (Ulrike C. Tscharre), findet den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen: Charlotte leidet an fortschreitender Demenz. Zunächst weist die stolze Charlotte jeden Verdacht einer Erkrankung von sich, reagiert spöttisch und aggressiv auf die Hilfsangebote ihrer Kinder. Zugleich werden ihre Aussetzer und Angstzustände immer dramatischer, ihr seelischer Zustand immer labiler. Doch Markus, Sandra und Katrin sind machtlos: Denn Charlotte kann nur geholfen werden, wenn sie selbst es zulässt. Christiane Hörbiger hat in ihrer fast sechs Jahrzehnte währenden Karriere schon oft bewiesen, dass sie zu den großen deutschen Charakterdarstellerinnen gehört. In dem Drama "Stiller Abschied" beeindruckt sie nun als Alzheimerpatientin, die sich ihre Erkrankung zunächst nicht eingestehen will. Regisseur Florian Baxmeyer zeigt in "Stiller Abschied", was die Diagnose Alzheimer für einen Betroffenen und seine Angehörigen bedeuten kann. Baxmeyer inszeniert die Geschichte lebensnah und bewegend sowie ohne falsche Sentimentalität. Schauspieler: Christiane Hörbiger (Charlotte Brüggemann) Oliver Mommsen (Markus Brüggemann) Jeanette Hain (Sandra Brüggemann) Ulrike C. Tscharre (Katrin Wolter) Peter Striebeck (Dr. Mertens) Marlen Diekhoff (Luise Markert) Lotte Flack (Jana Brüggemann) Originaltitel: Stiller Abschied Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Stefan Hansen Altersempfehlung: ab 6