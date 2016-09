Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Bergfried D, A 2015 2016-09-21 01:05 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 80er Jahre: Der Italiener Salvatore bezieht in einem Dorf in den österreichischen Alpen ein Fremdenzimmer im einzigen Gasthof. Zwei Wochen will er bleiben, streift im Dorf herum, macht Fotos, kundschaftet die Höfe aus. Dem Fremden begegnen die Männer des Dorfes mit Misstrauen. Salvatore hat einen guten Grund, im Dorf zu sein. Als kleiner Junge wurde er Zeuge, wie seine gesamte Familie 1944 Opfer eines Nazi-Massakers wurde. Jahrzehnte später sucht er nun in dem österreichischen Dorf nach dem Mörder … Fesselndes Drama um Schuld und Rache mit guten Darstellern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fabrizio Bucci (Salvatore) Katharina Haudum (Erna) Peter Simonischek (Stockinger) Gisela Schneeberger (Frieda) Eva Herzig (Romy) Martin Loos (Stockinger) Benedikt Blaskovic (Robert) Originaltitel: Bergfried Regie: Jo Baier Drehbuch: Jo Baier Kamera: Martin Gschlacht Musik: Sebastian Fitz Altersempfehlung: ab 6