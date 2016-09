Das Erste 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2536 D 2016 2016-09-21 15:10 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Nachdem Desirée Claras Liebesbrief gelesen hat, ist sie außer sich vor Wut. Doch sie folgt Beatrices Rat und stellt Clara nicht vor Adrian bloß. Desirée gelingt es durch einen geschickt eingefädelten Plan, Clara von einem Basketballspiel mit Adrian abzuhalten. Sie springt für Clara ein und täuscht während des Spiels eine Verletzung am Knöchel vor. Nachdem Adrian sie in seine Suite getragen hat, durchschaut er sie kurze Zeit später. Es kommt es zu einem Streit, der in einem leidenschaftlichen Gefühlsausbruch endet. Während Adrian sich darüber ärgert, dass er sich wieder auf Desirée eingelassen hat, lässt sie sich zu einer impulsiven Aktion hinreißen und schreibt ihm einen Liebesbrief - Während Beatrice in einem schwachen Moment mit ihrem Schicksal hadert, passiert etwas vollkommen Unerwartetes: Als Melli ihr heißen Tee über den Rock kippt, verspürt Beatrice einen leichten Schmerz in ihrem Bein! Oskar geht es wieder besser, auch wenn er noch einen Gehstock zum Laufen benötigt. Bei einem Spaziergang mit Tina bemerkt er plötzlich eine weitere Tierfalle. Kurz darauf begegnen sie dem Mann, der die vergiftete Falle aufgestellt hat. Alfons fliegt nach London, um seinem Schwiegersohn Hendrik beim Verlegen des Parketts zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Joachim Lätsch (André Konopka) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Cornelia Dohrn Drehbuch: Oliver Philipp, Tom Chroust