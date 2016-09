Das Erste 11:35 bis 12:00 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Heute geht's auf die Waage D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Elefantin Panang gingen die Nerven durch: Vielleicht können Rübenschnitzel und zweibeinige Herdenmitglieder helfen? Wie steht es um den neuen Alligator? Ob Panzernashorn Rapti wirklich freiwillig auf die Waage steigt und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.