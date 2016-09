Phoenix 01:30 bis 02:15 Reportage Taxi Malagasy - Im Renault 4 auf Madagaskar D, MAD 2013 2016-09-22 08:00 Live TV Merken Auf der ostafrikanischen Insel Madagaskar gibt es ihn noch, den legendären Renault 4. Das überall sonst auf der Welt längst verschwundene französische Relikt der 60er und 70er Jahre dient Taxifahrern wie Monsieur Landry und anderen Inselbewohnern als beliebtes Fortbewegungsmittel. Man staunt nicht schlecht, dass die Kiste überhaupt noch fährt. Und das tut sie in der Häufigkeit auch nur hier auf Madagaskar. In der ehemaligen französischen Kolonie ist das überall sonst längst ausgestorbene, revolutionäre Gefährt, der hochbeinige Renault 4, allgegenwärtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Taxi Malagasy - Im Renault 4 auf Madagaskar

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 298 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 103 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 88 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 53 Min.