Phoenix 13:30 bis 14:15 Dokumentation Lachse, Schluchten und ein Felsentor Zauberhafte Böhmische Schweiz D 2016 2016-09-22 06:00 Spektakuläre Felsgebilde, überraschende Aussichten und verträumte Dörfer - seit der Jahrtausendwende ist die Böhmische Schweiz der jüngste Nationalpark Tschechiens. Geographisch bildet er eine Einheit mit dem um zehn Jahre älteren deutschen Nationalpark Sächsische Schweiz. Auf einer Reise durch die Böhmische Schweiz lernen ARD-Korrespondent Jürgen Osterhage und das Team aus dem Studio Prag Land und Leute kennen, inspizieren deutsch-tschechische Wanderwege und setzen mit den Park-Rangern junge Lachse in der Kamnitz aus. Sie treffen einen Fährmann in der Edmundsklamm, besuchen eine Ziegenkäserei und eine Glasperlenmanufaktur - und natürlich auch das monumentale Prebischtor, den größten Sandsteinbogen Europas. Originaltitel: Lachse, Schluchten und ein Felsentor