Disney Channel 23:50 bis 00:10 Comedyserie Immer wieder Jim Das große Kennenlernen USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Cheryl erzählt Jim von einem Freund, der seiner Frau regelmäig Schmuck schenkt. Ihr Göttergatte solle sich diesen Freund doch zum Vorbild nehmen und sie mit derselben Aufmerksamkeit bedenken. Jim hingegen hält die Großzügigkeit des Mannes für die logische Konsequenz eines Seitensprunges. Da er selber ein treuer Ehemann ist, sieht er keine Veranlassung, sich derart spendabel zu zeigen... Schauspieler: Jim Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Tony Braunagel (Tony) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bob Nickman Kamera: Tony Askins Musik: Jim Belushi