Disney Channel 13:20 bis 13:50 Jugendserie Meine Schwester Charlie Kindermund tut Wahrheit kund USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Amy möchte durch eine Baby Shower überrascht werden, um durch die Feier, bzw. die Geschenke, die nötige Ausstattung für Baby Nummer Fünf zu erhalten. Sie überredet Mary Lou die Gastgeberin zu spielen, organisiert aber alles selbst. Bei der Zusammenstellung der Gästeliste mäkelt Amy in Gegenwart von Charlie an jedem Gast herum. Die Überraschungsfeier gelingt, bis Amy zur Toilette geht, Charlie aus dem (Mäkel) - Nähkästchen plaudert und alle Frauen mit Ihren Geschenken wieder gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh-Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Brooke Dillman (Karen) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Erika Kaestle, Patrick McCarthy Kamera: John Simmons Musik: Tim P., Stephen Phillips