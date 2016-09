Disney Channel 11:15 bis 11:45 Trickserie Die Schlümpfe Folge: 65 Eines nachts geschah es USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken Alle Jubeljahre, so sagt die Legende, wird bei den Schlümpfen ein Babyschlumpf abgeliefert und alle im Dorf schließen den Neuankömmling in ihr Herz. Dabei unterlief aber ein Fehler und der Storch kehrt zurück, um das Baby wieder abzuholen. Muffi und Schlumpfine hatten sich so sehr an das Baby gewöhnt, dass es jetzt wieder an sie zurückgegeben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Regie: Rudy Zamora Drehbuch: Peyo