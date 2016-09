Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation Geheimakte Geschichte Die Mordakte Kelly und Bastian D 2014 Live TV Merken Rund drei Wochen haben die Leichen unentdeckt in einem schlichten Bonner Reihenhaus gelegen. Ihr Fund im Oktober 1992 schockiert und beschäftigt die Medien weltweit. Die beiden Toten sind Ikonen der Friedensbewegung: Petra Kelly und Gert Bastian. Die Staatsanwaltschaft gibt Selbstmord als Todesursache an. Obwohl viele Spuren zur Stasi führen, werden sie nicht weiter verfolgt... Die Berliner Historikerin Jennifer Schevardo und der ehemalige Fallanalytiker des BKA, Michael Baurmann, begeben sich auf eine spannende Suche, um zu erfahren, was am 1. Oktober 1992 in Bonn-Tannenbusch wirklich geschah. Vielleicht bringt eine neue Rekonstruktion Licht in das Dunkel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimakte Geschichte