Dokumentation World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels D 2015

"World of Warcraft" ist mehr als ein Computerspiel. Über die vergangenen zehn Jahre hat das Online-Multiplayer-Rollenspiel einen Kulturwandel in der Gaming-Kultur weltweit verursacht. Es revolutionierte die Gaming-Landschaft vor allem deswegen, weil erstmals ein Spiel eine Art soziales Netz für seine Nutzer schuf. Nun ist das Computerspiel in seinem zehnten Jahr. In dieser Zeit entstand eine Art Parallelwelt, in welche die Doku eintaucht.