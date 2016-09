ZDFinfo 09:15 bis 10:00 Dokumentation Kathedrale des Konsums Hinter den Kulissen des KaDeWe D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Ob Austernschlürfen in der Gourmetabteilung, eine Tortenbestellung mit 25 Marzipan-Penissen oder eine persönliche Shoppingberatung - im zweitgrößten Kaufhaus Europas gibt es fast alles. Seit über 100 Jahren gilt das Kaufhaus des Westens als legendärer Einkaufstempel und lockt täglich 50 000 Kunden aus aller Welt an. Dabei inszeniert sich das Haus auf acht Etagen als Ort von Glanz und Glamour. Das Credo lautet: Luxus über alles. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kathedrale des Konsums

