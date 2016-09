ZDF neo 23:55 bis 00:45 Krimiserie Coppers Mord im Hotel B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiterin der Antwerpener Mordkommission Liese Meerhout klärt mit ihren Kollegen Michel Masson, Laurent Vandenbergh und Sofie Jacobs komplexe Kapitalverbrechen auf. Während Liese versucht, mehr über das mysteriöse Verschwinden ihrer Freundin Baina herauszufinden, erreicht sie die Nachricht vom Mord an Senator Serge Bultinck. Offenbar sollte es so aussehen, als sei der Politiker bei einem Sexspiel im "Club Paradisio" erstickt. Eine erste Spur führt zum "Club X", dessen Besitzer Luc Prinsen behauptet jedoch, das Opfer noch nie gesehen zu haben. Und auch die dort arbeitende Maya gibt sich wenig auskunftsfreudig. Die weiteren Ermittlungen decken Korruptionsvorwürfe gegen Bultinck auf. Seine Parteimitglieder berichten, sein Amt habe erst vor kurzem dem Bauunternehmen Donville einen Auftrag erteilt, wodurch die Firma dem drohenden Konkurs entgehen konnte. Ist der impulsive Konkurrent Benny Seynaeve ausgetickt, weil seine Firma trotz hoher Schmiergeldzahlung leer ausging? Als kurz darauf die Prostituierte Maya spurlos verschwindet, ahnen Liese und ihr Team, dass die junge Frau, die mit dem Mordopfer befreundet war, der Schlüssel zur Lösung des Falls sein könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hilde De Baerdemaeker (Liese Meerhout) Luk Wyns (Michel Masson) Lotte Pinoy (Sofie Jacobs) Bert Verbeke (Laurent Vandenbergh) Joris Hessels (Fabian Steppe) Arnold Willems (Paul Meerhout) Abigail Abraham (Baïna Mpenzi) Originaltitel: Coppers Regie: Marten Moerkerke Drehbuch: Toni Coppers, Koen Sonck, Ed Vanderweyden Kamera: Geert Verstraete