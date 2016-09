ZDF neo 20:15 bis 21:40 Krimi Kommissarin Lucas Skizze einer Toten D 2006 2016-09-25 23:15 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die 25-jährige Rechtsanwaltsgehilfin Karin Berling wird ermordet. Und das kurz vor ihrer Hochzeit. War es der zukünftige Ehemann Cengiz Özgür? Die Beziehung stand nämlich kurz vor dem Aus. Doch auch sein Bruder ist verdächtig, aufgrund seines Interesses für die fundamentalistische Bewegung. Kommissarin Lucas erkennt, dass sie den Fall erst lösen kann, wenn sie die religiös-politischen Verflechtungen hinter dem Geschehen zu entschlüsseln weiß. Der Grund für die Probleme in der Beziehung zwischen Cengiz und Karin war das streitbare Verhältnis zu seinen zukünftigen Schwiegereltern und die enge Beziehung zwischen Karin und Klaus Webert. Dieser gerät auch unter Verdacht, da er für die Tatzeit kein Alibi vorzuweisen hat. Über Karins Vorgesetzte, die stadtbekannte Rechtsanwältin Tansu Nasiri, erhält Kommissarin Lucas wertvolles Hintergrundwissen. Mitten in einer Befragung geschieht das Unglaubliche: Aus einem Hinterhalt wird auf die Anwältin geschossen, und erst in letzter Minute gelingt es der Kommissarin, Nasiri das Leben zu retten. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass auch im Fall Karin ein politisches Motiv infrage kommt. Der Fall erreicht in seiner politischen Brisanz eine neue Dimension, als sich Generalbundesanwalt Stahmer einschaltet. Die Situation eskaliert, als auch Cengiz' Schwester Leyla verschwindet, eine wichtige Zeugin. Schlimmstes muss befürchtet werden. Auch die massiven Drohungen gegen die Rechtsanwältin Nasiri hören nicht auf, weiten sich sogar auf Kommissarin Lucas aus. Dabei wird ihr eins immer klarer: Die Anwältin Nasiri scheint mehr zu wissen, als sie preisgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erden Alkan (Cemal Özgür) Juliana de Souza Allgaier (Ayaan) Andreas Borcherding (Karl Berling) Baki Davrak (Cengiz Özgür) Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Thure Riefenstein (Stefan Deuter) Michael Roll (Boris Noethen) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Thomas Berger Drehbuch: Thomas Berger, Jochen Brunow Kamera: Torsten Breuer Musik: Dieter Schleip