ZDF neo 17:05 bis 18:35 Krimi Columbo Die vergessene Tote USA 1989 Stereo 16:9 HDTV

Der als Regiewunder gefeierte Hollywood-Regisseur Alex Bradey erhält Besuch von Leonard Fisher, einem Freund aus längst vergangenen Schulzeiten. Dieser eröffnet ihm, dass er in den Besitz einer Filmrolle gekommen ist, auf der zu sehen sei, wie Fishers Schwester bei einem Dreh von Bradey tödlich verunglückte. Bradey aber hatte jahrelang behauptet, sie sei schon auf dem Weg zu den Filmaufnahmen ums Leben gekommen. Als Fisher Bradey droht, ihn zu verraten und seine Karriere zu zerstören, tötet dieser ihn mit Hilfe eines präparierten Set-Requisits. Die nicht mehr identifizierbare Leiche lädt er am Strand ab. Doch Columbo findet schnell eine Spur, die zu dem Täter führt.

Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Fisher Stevens (Alex Bradey) Molly Hagan (Ruth "Ruthie" Jernigan) Nan Martin (Rose Walker) Jeff Perry (Lenny Fisher) Steven Hill (Mr. Marosco) Stewart J. Zully (Archie Sewell) Originaltitel: Columbo Regie: James Frawley Drehbuch: Richard Alan Simmons Kamera: Robert Seaman Musik: Patrick Williams