Leslie Clio ist jung, blond, blauäugig und erfolgreich. Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück. Trotz aller Bewunderung für die klassischen und modernen Stimmen des Souls hat sich Leslie Clio für einen ganz eigenen Weg entschieden, und der führt an allen Stereotypen vorbei. Leslie Clio versöhnt in ihrer Musik die vermeintlichen Gegensätze zwischen Mainstream und gutem Geschmack. Musik und Texte mögen intelligent erscheinen, möchten aber auch einfach "nur gefallen". Dahinter steckt weniger Berechnung als ein Bedürfnis. Auffallend sind die konzentrierte Einfachheit und die transparenten Arrangements der Songs. Es gibt Referenzen an freundlicheren Post-Punk und dunkleren Trip-Hop gepaart mit Spuren der älteren und jüngeren Soul-Geschichte.