ZDFkultur 15:45 bis 16:35 Familienserie Wie gut, dass es Maria gibt Folge: 21 Der traurige Samariter D 1989 2016-09-22 15:00

Schwester Maria hat Schwester Agatha für 14 Tage ins Stammkloster gebracht. Auf dem Weg zurück nach Berlin wird Maria von Szusa, einer jungen, lustigen und agilen Nonne aus Ungarn, begleitet. Das Empfangskomitee steht nicht bereit, denn alle sind auf der Suche nach Sawatzky, der seit seiner Entlassung aus dem Gefängnishospital spurlos verschwunden ist. Szusa übernimmt im St. Hedwig-Krankenhaus die Arbeit von Schwester Agatha und ist auf der Suche nach allerlei Nützlichem für ihre Not leidende Heimatgemeinde. Die aktive Mitschwester fällt Maria bald auf die Nerven.

Schauspieler: Thekla Carola Wied (Schwester Maria) Alexander May (Dekan Strathmann) Gunter Berger (Pastor Siegfried Wölm) Stephan Orlac (Kasimir Sawatzky) Gudrun Genest (Frau Weber) Miriam Titus (Ulrike) Ursula Diestel (Eva Hagenkötter) Originaltitel: Wie gut, dass es Maria gibt Regie: Rob Herzet Drehbuch: Justus Pfaue Kamera: Norbert Stern Musik: Christian Bruhn