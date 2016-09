ZDFkultur 13:30 bis 14:15 Reportage Tierische Kumpel Spaziergang mit Elefantenmädchen Bongi durch den Wuppertaler Zoo / Nachwuchs bei den Duisburger Wombats - davon träumt Revierchef Mario Chindemi schon seit Jahren D 2008-2009 Stereo 16:9 Merken Wenn es die Zeit erlaubt, macht Revierchef Filipe von Gilsa gern einen kleinen Spaziergang mit Elefantenmädchen Bongi durch den Wuppertaler Zoo. Das macht nicht nur Spaß, sondern auch selbstsicher. Ganz nebenbei lernt Bongi, unbekannte Situationen zu meistern. Sie selbst besucht am liebsten einen guten Freund: Elefantenpfleger Gustav Röckener wohnt auf dem Zoogelände und freut sich riesig über den seltenen Gast. Fällt ein Klammeraffenbaby auf den Boden, wird es von seiner Mutter nicht mehr angenommen. Vor ein paar Monaten hatte Tierpfleger Chris Brack die kleine Asusa in der Holzwolle der Wuppertaler Klammeraffenanlage gefunden und zu Hause aufgezogen. Jetzt muss sie langsam das Leben im Zoo und ihre Artgenossen kennen lernen. Chris muss sich einiges einfallen lassen, um sein Pflegekind an ein normales Affenleben zu gewöhnen. Nachwuchs bei den Duisburger Wombats - davon träumt Revierchef Mario Chindemi schon seit Jahren. Bisher war jede Liebesmüh im Wombat-Stall vergeblich. Nun gibt Wombat-Dame Roxy wieder Anlass zu guter Hoffnung, denn sie verlangt nach einem Mann. Mario Chindemi will sein zweites Wombat-Männchen Rolf nun Roxy vorstellen. Rolf gibt sein Bestes und eine wilde Jagd beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierische Kumpel