ZDFkultur 09:05 bis 09:45 Magazin Disco D 1981 Merken Peter Orloff: "Die wilden Engel", Gillian Scalici: "Talk to you", Steve Bender: "One and one is two", Highway: "Put my name up in lights", Stefan Waggershausen: "Bitte, Herr Doktor" Kim Carnes: "Bette Davis eyes", Bernie Paul: "Oh no no", Udo Jürgens: "Ich sah nur sie", Boney M.: "Malaika" (22.6.1981) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ilja Richter Originaltitel: Disco - Hits & Gags

