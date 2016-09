ZDFkultur 07:35 bis 08:20 Talkshow TV Noir D Stereo 16:9 Merken In dieser Ausgabe von "TV Noir" begrüßt Gastgeber Tex Jan Plewka von "Selig" und Valeska Steiner von "Boy". Nach dem Comeback von "Selig" ist im Oktober 2010 das Album "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" erschienen. Jan Plewka erzählt im Gespräch mit Tex von seiner Auszeit in Schweden, seinem Solo-Projekt mit Rio Reiser-Songs und seinen allerersten Banderfahrungen. Er singt "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" und den Klassiker "Ohne Dich". Die Schweizerin Valeska Steiner ist vor ein paar Jahren für den Pop-Studiengang an der Musikhochschule von Zürich nach Hamburg gezogen. Mit ihrer Bandkollegin Sonja Glass präsentiert sie "July" und "Little Numbers". Und in der Interviewrunde "Ping Pong" offenbaren Valeska Steiner und Jan Plewka ihre größten Irrtümer, unterschätzte Zutaten für Fondue, erste Kindheitserinnerungen und Lieblingswitze. Die Musik-Talk-Show "TV Noir" ist eine Mischung aus Live-Musik, Talk, Spiel und interaktivem Austausch mit dem Publikum. Sie findet einmal pro Monat im Saal des "Heimathafen Neukölln" in Berlin statt und ist freitags in Schwarz-Weiß in ZDFkultur zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tex Gäste: Gäste: Selig, Boy Originaltitel: TV Noir

