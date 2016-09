NDR 23:50 bis 00:15 Serien Kümo Henriette Land in Sicht D 1979 Stereo Live TV Merken Nach mehr als einem halben Jahr Charterfahrt in Frankreich ist das Küstenmotorschiff "Henriette II" auf der Rückreise in den Heimathafen Stadersand. Die lange Zeit, die man auf engstem Raum zugebracht hat, war für das Verhältnis der beiden Petermann-Generationen an Bord nicht gerade förderlich. Zwischen Margot und ihrer Tochter Gerda ist ein "Küchenkrieg" ausgebrochen, dem die Männer, Hinrich und Uwe, einigermaßen verständnislos gegenüberstehen. Der eigentliche Leidtragende aber scheint Harald zu sein. Er will es sich mit keiner der beiden Parteien verderben und muss regelmäßig zwei Mittagessen zu sich nehmen. Aber nun ist ja endlich wieder Land in Sicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Dallmeier (Hinrich Petermann) Elke Twiesselmann (Margot) Uta Stammer (Gerda) Bettina Dörner (Karin) Else Quecke (Oma Petermann) Dieter Ohlendiek (Uwe Schmidt) Günter Kütemeier (Harald Mewes) Originaltitel: Kümo Henriette Regie: Peter Harlos Drehbuch: Helga Feddersen