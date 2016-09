NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Videomann D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jessica Löwe wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Offensichtlich wurde sie erstickt. Tatverdächtig ist Gregor, Jessicas Freund. Svenja Menzel entdeckt unter den Neugierigen am Tatort einen weinenden Mann, den arbeitslosen Schiffsbauingenieur Winfried Soost. Merkwürdig: Soost filmt den Abtransport der Leiche mit einer Videokamera. Als Svenja ihn wegen der Videoaufnahmen zur Rede stellt, gibt er an, nichts über die Tote zu wissen. Die Ermittlungen im Mordfall Löwe führen die Kollegen von der Kripo durch. So lange, bis Svenja merkt, dass sie von Soost mit der Videokamera beobachtet wird. Hans Willisch aus der Nähe von Mannheim erscheint auf der Wache: Seine Frau Hertha ist spurlos verschwunden. Da Harry und Henning zur Aufklärung des Mordes an Jessica Löwe unterwegs sind, gründen Lothar Krüger und Philipp Caspersen die Einsatzgruppe "Kurpfalz". Im Klartext: Die beiden ziehen mit Willisch über den Kiez, um Hertha zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Matthias Walter (Philip Caspersen) Till Demtröder (Henning Schulz) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Gert Steinheimer Kamera: Michael Tötter