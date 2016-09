Krimipuzzle mit überraschenden Wendungen: In einem Waldstück wird die Leiche der Schamanin Sarah di Maga gefunden, die dort kurz zuvor einen Workshop geleitet hat. Marie Brand und ihrem Kollegen Jürgen Simmel wird schnell klar, dass Sarah di Maga viele Feinde hatte. Da ist zunächst ihre Kollegin Kyra, mit der sie kurz vor dem Mord in eine heftige Auseinandersetzung geraten war. Ganz offensichtlich ging es bei dem Streit um Geld … Bereits der 18. Fall für das Duo Brand und Simmel In Google-Kalender eintragen