ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Heldt Alles anders D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Heldt will seinen Job zurück: Ein halbes Jahr nach seinem überstürzten Abflug nach Mallorca taucht der Kommissar im Bochumer Präsidium auf. Seine Beziehung zu Hauptkommissar Detlev Grün und Staatsanwältin Ellen Bannenberg ist allerdings angeschlagen: Beide zeigen sich aus unterschiedlichen Beweggründen nicht begeistert, Heldt wieder im Team zu haben. Doch nach einem Raubüberfall veranlasst der Innenminister, dass Heldt seinen Job wieder bekommt. – 18 neue Folgen, immer mittwochs, 19.25 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Yunus Cumartpay (Achmed) Wayne Carpendale (Stefan) Originaltitel: Heldt Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Michael Clayton Musik: Stephan Massimo